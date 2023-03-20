وسائل إعلام: واشنطن قدمت معلومات استخباراتية إلى الهند أثناء الاشتباكات على الحدود مع الصين

ذكرت مجلة "News & World Report" الأمريكية، أن الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية إلى الهند في عام 2022 ساعدتها خلال الاشتباكات على الحدود مع الصين.

وأشارت المجلة إلى "تبادل غير مسبوق للبيانات الاستخباراتية" بين واشنطن ونيودلهي.

وأوضحت المجلة أنه "للمرة الأولى، زودت الحكومة الأمريكية الهند بتفاصيل عن موقف وحجم قوات الجيش الصيني المشاركة في الاشتباكات على الحدود، وفي ولاية أروناتشال براديش بشمال شرق الهند، دون الكشف عن مصدر المعلومات".

ولم يؤكد البيت الأبيض المعلومات التي قدمتها المجلة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، يوم الإثنين، عندما طلب منه التعليق والتوضيح بشأن ما إذا كانت هناك زيادة الآن في تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الولايات المتحدة والهند مشيرا: "لا ، لا يمكنني تأكيد ذلك".. ولم تصدر عنه تصريحات أخرى حول هذا الموضوع.

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المصدر: تاس