بوريل حول تصريحات وزير المالية الإسرائيلي عن الشعب الفلسطيني: خاطئة وغير محترمة وخطيرة

انتقد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل بشدة كلمات الوزير الإسرائيلي حول الشعب الفلسطيني ودعا الحكومة الإسرائيلية للتبرؤ من هذا البيان.

في وقت سابق، قال السياسي الإسرائيلي اليميني المتطرف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خلال خطاب أثناء زيارته لفرنسا إنه " لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني."

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل: إن "تصريحات الوزير سموتريتش غير مقبولة. وأنا من جهتي أدعو الحكومة الإسرائيلية للتنصل من هذه الكلمات" ،.

ووصف هذه التصريحات بأنها " خاطئة وغير محترمة وخطيرة وتؤدي إلى نتائج عكسية".

وفقا له: الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس التعايش السلمي بين الدولتين. على وجه الخصوص ، سوف يشجع الاتحاد الأوروبي على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وهذا هو الموقف الروسي..

المصدر: نوفوستي