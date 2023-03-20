البعثة الدبلوماسية الروسية: رعاة نظام كييف لن يفلتوا من مسؤولية جرائم الحرب

ذكرت السفارة الروسية لدى بريطانيا أن الدول الغربية الراعية لسلطات كييف لن تفلت من مسؤولية جرائم الحرب، بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأشارت السفارة في بيان صدر يوم الاثنين."إذا كانت لندن مهتمة حقا بوقف إراقة الدماء في أوكرانيا، فيتوجب عليها أن تبدأ بالوقف الفوري للدعم العسكري غير القانوني من الأسلحة التي تقدم للقوات المسلحة الأوكرانية، ويتم استخدامها في الهجمات البربرية على المدن الروسية.

وعلقت البعثة الدبلوماسية الروسية في بيان نشر على خلفية انعقاد مؤتمر دولي في لندن لتقديم مساعدات إضافية للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب: "إن سياسة إلغاء الآراء البديلة لن تعفي رعاة نظام كييف من المسؤولية عن التواطؤ في جرائم الحرب، وهذا سيحين موعده حتما بعد تنفيذ جميع أهداف العملية الخاصة" في أوكرانيا".

ولفتت السفارة إلى أن المؤتمر يعقد في الذكرى الـ20 للغزو غير القانوني الذي قامت به قوات التحالف الأمريكي للعراق، وتم تنفيذه بتواطؤ من بريطانيا في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة والمعايير الأساسية للقانون الدولي تحت ذريعة ملفقة لوجود أسلحة كيميائية في بغداد".

وأشار البيان أن "أيا من القادة الغربيين المتورطين في اتخاذ قرار شن الهجوم غير القانوني على العراق، لم يتحملوا أي مسؤولية عنه ولم يقدموا للمحاكمة".

المصدر: تاس