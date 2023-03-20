ترامب يتهم المدعي العام لمقاطعة نيويورك بالتدخل في الانتخابات الرئاسية

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المدعي العام لمقاطعة نيويورك ألفين براج بــ "التدخل في الانتخابات الرئاسية" بعد بدء التحقيق مع الرئيس السابق للبيت الأبيض.

وكتب ترامب على شبكة تروث الاجتماعية يوم الاثنين: "إن المدعي العام لمنطقة مانهاتن هو الذي ينتهك القانون، باتهام الرئيس السابق بجريمة غير موجودة، يجب محاسبة ألفين براج على جريمة "التدخل في الانتخابات الرئاسية".. "حتى الديمقراطيين لا يحبون ما يحدث".

تتعلق التحريات بمزاعم التلاعب في البيانات المالية لمنظمة ترامب. حيث يزعم أنها دفعت 130 ألف دولار لممثلة إباحية سابقة لالتزام الصمت وعدم فضح علاقتها الحميمة مع ترامب.

المصدر: تاس