قالت صحيفة "American Thinker"، إن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتزويد نظام كييف بالمساعدات العسكرية سيؤدي إلى مشاكل كبيرة في حالة حدوث صدام خطير مع روسيا.

وأكدت الصحيفة: "بسبب أخطاء الرئيس جو بايدن في أوكرانيا، استنفد مخزون واشنطن من الأسلحة، مما قد يجعل الولايات المتحدة عرضة للخطر".

وأشارت الصحيفة: "قرار الرئيس بايدن في التخفيض الجنوني لمخزوناتنا من الذخيرة والصواريخ والأسلحة الأخرى التي تم إرسالها مع مليارات الدولارات التي لا توصف إلى الديكتاتور في أوكرانيا سيؤدي إلى مشاكل كبيرة".

ووفقا للصحفية: "قام البيت الأبيض مرارا وتكرارا باستفزازات ضد موسكو، بما في ذلك التهديد باستخدام أسلحة نووية، ومثل هذه السياسة يمكن أن تؤدي إلى صدام مباشر مع روسيا".

وأضافت الصحيفة: "إن واشنطن ليست مستعدة لمثل هذا السيناريو، فالدولة لا تعاني فقط من صعوبات اقتصادية، ولكنها أيضا أدنى من روسيا في بعض النواحي، بحيث تمتلك روسيا قدرة إنتاجية أكبر بكثير لإنتاج الذخيرة والمعدات العسكرية".

وأوضحت الصحيفة أنه في غضون عامين فقط من رئاسة جو بايدن، كانت هناك العديد من الكوارث التي سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، التعافي منها.

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المصدر: نوفوستي