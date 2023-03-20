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مسؤول إيراني: لا يمكن لإيران والسعودية تجاهل بعضهما البعض

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مسؤول إيراني: لا يمكن لإيران والسعودية تجاهل بعضهما البعض
RT
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أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، کمال خرازي أنه "لا يمكن لإيران والسعودية تجاهل بعضهما البعض".

وخلال محاضرته في ندوة أقامها المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية الإيرانية، قال كمال خرازي: "إن سبب فشل أمريكا المستمر والمتلاحق هو عدم معرفتها بمنطقة الشرق الأوسط وتراثها الحضاري والاستهانة بقدرة الشعوب على المقاومة".

وتابع خرازي: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر المملكة العربية السعودية بلدا كبيرا في المنطقة ومؤثرا في العالم الإسلامي ولا يمكن لإيران أو السعودية أن يحذف أي منهما الآخر".

وأردف: "إن التجربة الإيرانية السورية المشتركة تظهر أن أهم مكونات القوة في عالمنا هو المقدرة على المقاومة أمام نظام الهيمنة العالمي والتصدي لسياسات القوى الكبرى المتجبرة والجشعة".

المصدر: وكالة "مهر"

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