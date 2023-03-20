الكرملين تعليقا على قرار الجنائية الدولية: عدائي وسنرصد ونتعامل بهدوء

وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "مظهر عدائي صريح"، مشيرا إلى أن الكرملين هادئ بشأن التقييدات، ولا يأخذها على محمل الجد.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين، تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تابع: "إننا نلاحظ الكثير من المظاهر العدائية العلنية في العالم ضد بلادنا ورئيسنا، وإذا تم أخذ كل من هذه المظاهر العدائية على محمل الجد، فلن يأتي منها أي نفع. نحن نتعامل بهدوء ونرصد كل شيء بعناية، ونواصل العمل. والأهم من ذلك أن الرئيس يواصل العمل".

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وكانت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، والتي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، قد أصدرت، 17 مارس الجاري، مذكرة بـ "اعتقال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومديرة شؤون الطفل ماريا لفوفا-بيلوفا. وقال رئيس اللجنة الدستورية لمجلس الاتحاد أندريه كليشاس إن هذا الأمر ليس له أي أسس قانونية أو عواقب، وبعد هذا القرار السخيف، فإن المحكمة الجنائية الدولية تمضي على طريق الانهيار. وعلق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن ذلك "أمر غير مقبول، وروسيا لا تعترف باختصاص المحكمة، وأي من قراراتها باطلة ولاغية من وجهة نظر القانون".

المصدر: نوفوستي