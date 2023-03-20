بيسكوف: اللقاء بين الرئيسين الروسي والصيني سيتناول الأزمة الأوكرانية ومبادرة السلام

أفاد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين بأن موضوعات مبادرة السلام الصينية في أوكرانيا سيتطرق إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ.

وأضاف بيسكوف في تصريحات للصحفيين، "بطبيعة الحال، سيتم التطرق إلى موضع أوكرانيا خلال المحادثات وخطة السلام الصينية".

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ولفت بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين سيحيط الرئيس الصيني بموقف روسيا من التسوية للأزمة الأوكرانية، "بالطبع، سيقدم الرئيس بوتين موقف الجانب الروسي بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية".

من جانب آخر نوه بيسكوف بأنه من المقرر بدء الاجتماع بين بوتين وشي جين بينغ في حوالي الساعة 16:30 بتوقيت موسكو، من اليوم الاثنين.

وأوضح بيسكوف أن القادة سيجرون محادثة ثنائية، خلال مأدبة غداء غير رسمية."سيكون هناك اليوم لقاء بين الرئيسين غير رسمي، ولكنه مهم للغاية بين بوتين وشي جين بينغ".

ولفت بيسكوف إلى أن يوم غد الثلاثاء سيكون يوم للقاءات الرسمية بين الرئيسين، وستعد بيانات للصحفيين.

ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الاثنين إلى روسيا، في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه للمرة الثالثة رئيسا للصين.

يذكر أنه في فبراير، تم نشر بيان من 12 بندا من قبل وزارة الخارجية الصينية بشأن تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية. ومن بين النقاط الرئيسية: ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، والدعوة لمنع المزيد من التصعيد.

المصدر: نوفوستي، تاس