بيربوك: لا أتوقع حربا باردة جديدة نحن نعيش في عالم متعدد الأقطاب

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنها لا ترى أن التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن يؤدي إلى حرب باردة جديدة، حيث تم الآن إنشاء عالم متعدد الأقطاب.

وأضافت بيربوك في تصريحات لوسائل إعلامية، ردا على سؤال عما إذا كان التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة والصين يقود لحرب باردة جديدة: "لقد تغير العالم منذ الحرب الباردة. ظهرت جهات فاعلة جديدة. وبفضل قوتها الاقتصادية، أصبحت أوروبا لاعبا قويا في العالم. وأصبحت الصين واحدة من أقوى القوى الصناعية، والتي، للأسف، تتحرك في نفس الوقت أبعد وأبعد عن القواعد الدولية لكن الديمقراطيات الكبيرة مثل الهند والبرازيل ونيجيريا تلعب أيضا دورا مهما اليوم".

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وتابعت الوزيرة قائلة: "نحن لا نعيش في عالم منقسم إلى قسمين، ولكن في عالم متعدد الأقطاب مع لاعبين مختلفين وتحديات عالمية لا يمكننا حلها إلا معا".

المصدر: نوفوستي