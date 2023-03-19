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أبو هنية يشير إلى الدلالات الحقيقية لتدنيس جنود كييف للمصحف

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أبو هنية يشير إلى الدلالات الحقيقية لتدنيس جنود كييف للمصحف
Globallookpress
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أكد الكاتب الأردني خبير الحركات الإسلامية، حسن أبو هنية، أن حرق المصحف من قبل قوات كييف، يدل على أنهم بهذه الطريقة يتجهون نحو النازية والأيديولوجية اليمينية المتطرفة.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن أبو هنية قوله: "أوكرانيا تنجرف تدريجيا نحو اليمين المتطرف والنازية، وهذه حقيقة وليست مجرد دعاية."

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وأشار إلى أن محاولات الإساءة للرموز الدينية أصبحت شيئا جديدا لم يكن موجودا من قبل.

ولفت الخبير أيضا إلى أنهم يحاولون اليوم في الغرب "إلغاء الثقافة الروسية."

يشار إلى أنه في 17 مارس الجاري، أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، مكافأة مقابل رأس جندي القوات الأوكرانية الذي أقدم على تدنيس القرآن الكريم وحرقه.

هذا وقد نشر متطرفون من القوات الأوكرانية التي يقاتلها الجيش الروسي في عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا مقطع فيديو، وهم يدنسون القرآن الكريم.

وظهر في الفيديو أحد الجنود، وقد أحضر عددا من نسخ القرآن فيما قام آخر بتقطيعها وحرقها تباعا وسط وابل من الشتائم والكلام البذيء، كما قام أحدهم بتقطيع شحم الخنزير على نسخة من القرآن.

 المصدر: Lenta.ru

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