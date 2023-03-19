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مستشار سابق للبنتاغون يكشف عن قرار أمريكي في أوكرانيا

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مستشار سابق للبنتاغون يكشف عن قرار أمريكي في أوكرانيا
Gettyimages.ru
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قال المستشار السابق للبنتاغون دوغلاس ماكغريغور إن واشنطن خططت لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا، وأن الجيش الأمريكي عمد إلى تدريب الجنود الأوكرانيين على أراضي الدول الغربية.

وقال ماكغريغور في مقابلة مع قناة Judging Freedom على "يوتيوب" إن واشنطن كانت تريد أن يشن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هجوما مباشرا دونيتسك ولوغانسك قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وقال "الولايات المتحدة كانت تخطط لدعم كييف في هذا الهجوم ضد روسيا".

وأضاف أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة منع هذا الهجوم.

المصدر: RT

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