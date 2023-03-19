مسؤول إسرائيلي يصف اجتماع شرم الشيخ بـ"الممتاز" ويقول: لا تغيير بأنشطة مكافحة الإرهاب

صرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، بأن الاجتماع الأمني للولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وفلسطين والأردن في شرم الشيخ، كان "ممتازا".

وكتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "على خلفية الهجوم في حوارة، انتهت القمة مع الفلسطينيين في مصر. وقال مسؤول إسرائيلي كبير كان الاجتماع ممتازا".

وأضافت الصحيفة، "وقع هجوم إطلاق النار في حوارة خلال اجتماع قمة مع الفلسطينيين في شرم الشيخ بمصر، وعلم الوفد الإسرائيلي بالحدث الصعب في نهاية الاجتماع".

وتابعت، على الرغم من ذلك، قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن "الاجتماع كان ممتازا. وتم الاتفاق على تخفيف حدة التوتر قبل شهر رمضان، والاجتماع مرة أخرى في غضون أسابيع قليلة.. ولا يوجد تغيير ولن يكون هناك تغيير في أنشطة مكافحة الإرهاب".

المصدر: يديعوت أحرونوت