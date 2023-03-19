ما تفاصيلها؟.. توقيع اتفاقية تعاون دفاعي بين قبرص وإسرائيل

وقع الجانبان القبرصي والإسرائيلي اتفاقية تعاون في المجال الدفاعي في تل أبيب، يتم بموجبها إقامة العديد من الفعاليات الثنائية في كل من قبرص وإسرائيل على حد سواء.

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية اليوم الأحد: "وقعت اتفاقية تعاون دفاعي ثنائي بين الحرس الوطني القبرصي والقوات المسلحة الإسرائيلية في تل أبيب."

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ونقلت الوكالة عن بيان وزارة الدفاع القبرصية، أن برنامج التعاون الدفاعي الثنائي يتضمن "عددا كبيرا من الأحداث التي ستجري في كل من قبرص وإسرائيل، كما يشمل هذا، من بين أمور أخرى، التدريبات المشتركة."

وفي الوقت نفسه، تم التوقيع على "برنامج تعاون ثلاثي" لعام 2023 بين القوات المسلحة لقبرص وإسرائيل واليونان، والذي يشير، بحسب الوثيقة، إلى "تعزيز دور الدول الثلاث كعامل استقرار وأمن في البلاد، ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وما وراءها ".

وذكرت الدفاع القبرصية، أن توقيع الاتفاقيات قد سبقه "تبادل للآراء وتقييمات بشأن القضايا الأمنية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ​​الأوسع، وبصورة أعم فيما يتعلق بالمناخ الأمني ​​الذي يتشكل دوليا من خلال الأحداث الجيوسياسية الحالية ".

المصدر: تاس