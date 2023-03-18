طائرات لـ"الناتو" تعترض طائرات لسلاح الجو الروسي قرب أجواء إستونيا

انطلقت الجمعة، مقاتلات "يوروفايتر تايفون" من سلاح الجو البريطاني والألماني نحو مجموعة من طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي عندما اقتربت من حدود المجال الجوي الإستوني بحسب بيان.

وأعلن عن ذلك، بيان المكتب الصحفي التابع لسلاح الجو البريطاني، وأشار إلى أن طائرتين من طراز "يوروفايتر تايفون" رافقتا (تو -134) من القوات المسلحة الروسية، وطائرة النقل (أنطونوف-12) ومقاتلتان من طراز (سو-27)."

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وأضاف المتحدث باسم سلاح الجو البريطاني ريتشارد ليسك، في البيان: "لقد حلقنا لاعتراض الطائرات التي تقترب من المجال الجوي الإستوني. وسرعان ما تعرفنا على الطائرات الروسية وقمنا بمراقبتها أثناء تحليقها بالقرب من المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي."

هذا وتشترك ألمانيا وبريطانيا في مهمة لتسيير دوريات في الأجواء الإستونية.

وفي 15 مارس الجاري، كانت مقاتلات البلدين تقلع بالفعل وترافق الطائرتين الروسيتين "إيل-78" و"أنطونوف-14" بالقرب من حدود المجال الجوي الإستوني.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية مرارا أن رحلات الطائرات العسكرية الروسية إلى منطقة كالينينغراد والعودة تتم فوق المياه المحايدة وذلك بما يتفق بشكل دقيق مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

المصدر: تاس