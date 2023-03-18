المعارضة المولدافية مستعدة للتفاوض مع رئيس الوزراء

أكد حزب المعارضة المولدافي " شور" استعداده للقاء رئيس الوزراء دورين ريشان في أي وقت، لدحض الادعاءات بفشل دعوات التفاوض لبحث مطالب المحتجين.

يوم الأحد الماضي، أعطى المتظاهرون حكومة مولدوفا إنذارا نهائيا يطالب الحكومة بدفع فواتير الغاز والكهرباء والتدفئة المترتبة على المواطنين في غضون 24 ساعة، لكن السلطات تجاهلت مطالبهم، على الرغم من أن القرار الذي وقعه أكثر من 800 ألف شخص، تم تقديمه إلى الحكومة.

وقال رئيس حكومة رئيس الوزراء ، سيرجي دياكونو ، إن نائبة رئيس حزب شور المعارض، مارينا تاوبر، رفضت الاجتماع بممثلي الحكومة المولدوفية لمناقشة مطالب المتظاهرين.

وردت نائبة مارينا تاوبر، نائبة رئيس حزب "شور"، على الاتهامات بتعطيل الاجتماع مع الحكومة قائلة: "من أجل الشعب ممثلو الحركة مستعدون للقاء رئيس الوزراء دورين ريشان في أي يوم من الأسبوع المقبل، لكنهم لا يقبلون الأكاذيب والتلاعب من جانب السلطات.

ويطلب ممثلو المعارضة تحديد موعد للاجتماع مع قيادة الحكومة لمناقشة مطالب المحتجين، مهددين في حال عدم تجاوب الحكومة بدعوة عشرات الآلاف من المؤيدين للنزول للشوارع.

وبدأت احتجاجات المعارضة الجماهيرية في مولدوفا الربيع الماضي. على خلفية ارتفاع أسعار موارد الطاقة، وزيادة مديونيات المواطنين التي يجب دفعها مقابل خدمات الطاقة. وفقا لمراقبين في كيشيناو وحدها، زادت ديون فواتير الغاز منذ نوفمبر من العام الماضي سبع مرات.

تظهر العديد من استطلاعات الرأي أن حوالي 60 ٪ من سكان البلاد يشكون في قدرة حزب "العمل والتضامن" الحاكم على البقاء في السلطة لمدة ثلاث سنوات أخرى قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. في حين أن حوالي 70 ٪ يشعرون بخيبة أمل من سياسة السلطات وحوالي 65 ٪ يؤيدون فكرة تغيير الحكومة.

المصدر: ريا نوفوستي