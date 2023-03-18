السفير الروسي لدى كوريا الشمالية: الولايات المتحدة تصعّد الوضع في شبه الجزيرة الكورية

قال السفير الروسي في بيونغ يانغ ألكسندر ماتسيغورا أن الولايات المتحدة وحلفاءها يصعدون الوضع في شبه الجزيرة الكورية بإجراء مناورات، وروسيا تؤيد خطوات كوريا الشمالية الجوابية.

وكتب السفير الروسي الجمعة على صفحة البعثة في فيسبوك: "روسيا أيدت دعوة بيونغ يانغ المجتمع الدولي للوقوف في وجه الاستفزازات الأميركية والدول التابعة لها، التي تصعد الأوضاع من خلال أعمالها العدوانية، المتضمنة إجراء تدريبات عسكرية واسعة النطاق، ونشر أسلحة استراتيجية هجومية في المنطقة وتصعيد خطاب المواجهة، ما يعني تصعيد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وجعله قريبا من حافة خطيرة للغاية وإجبار كوريا الشمالية على اتخاذ تدابير جوابية.

في 17 مارس، أقيم حفل استقبال في عاصمة كوريا الديمقراطية بمناسبة الذكرى 74 لإبرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي بين الاتحاد السوفيتي وكوريا الديمقراطية.

وقال ماتسيغورا خلال الاحتفال إن روسيا " تقف في خندق واحد "مع كوريا الشمالية في النضال من أجل" نظام عالمي عادل جديد خال من الإملاءات الأمريكية.

وعبر عن امتنانه "للأصدقاء الكوريين" على" دعمهم غير المشروط في هذه المرحلة الصعبة، التي تخوض فيها روسيا مواجهة مع بقايا الفاشية التي تدعمها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على أراضي أوكرانيا."

المصدر: تاس