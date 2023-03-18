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رئيس وزراء سلوفاكيا الأسبق: العقوبات الغربية فشلت في عرقلة تطور القرم

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رئيس وزراء سلوفاكيا الأسبق: العقوبات الغربية فشلت في عرقلة تطور القرم
Sputnik
شبه جزيرة القرم
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صرح رئيس المجلس التنسيقي للاتحاد الدولي لأصدقاء القرم ورئيس الوزراء السلوفاكي الأسبق يان تشارنوغورسكي بأن العقوبات الغربية فشلت في وقف تطور القرم.

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وقال تشارنوغورسكي في حديث لوكالة "نوفوستي": "تعقد العقوبات حياة سكان القرم، لكنها فشلت في وقف تنمية شبه الجزيرة. ومنذ عودة القرم إلى روسيا أي منذ فرض العقوبات الغربية، تسارع تطورها".

وذكر أنه تم خلال هذه السنوات بناء طريق "تافريدا" السريع والمطار الجديد في سيمفروبول وجسر القرم، ويستمر تطور المدن، فيما ارتفعت المدفوعات الاجتماعية إلى المستوى الروسي.

وأوضح: "يستخدم الغرب عقوباته لأغراضه الجيوسياسية في القرم بدون أخذ مصالح سكان القرم العاديين بعين الاعتبار".

المصدر: نوفوستي

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