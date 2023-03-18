غريب آبادي يعلن عن نتائج تسليح نظام صدام بالأسلحة الكيماوية من قبل الدول الأوروبية بحق إيران

قال مساعد رئيس السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، كاظم غريب آبادي إن 13 ألف قتيل و130 ألف مصاب في إيران نتيجة تسليح الدول الغربية لنظام صدام بأسلحة كيماوية.

وكتب غريب آبادي في تغريدة عبر موقع تويتر، "نتائج تسليح نظام صدام بأسلحة كيماوية من قبل ألمانيا وأمريكا وفرنسا وإنجلترا وهولندا 13 ألف شهيد و130 ألف مصاب في إيران بينهم 130 شهيدا و8000 مصاب كيماوي في سردشت و 5000 شهيد و 10 آلاف مصاب كيماوي في حلبجة".

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المصدر: مهر