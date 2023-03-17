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صحيفة: إدارة بايدن تعترف بفشل سياساتها تجاه كوريا الشمالية

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صحيفة: إدارة بايدن تعترف بفشل سياساتها تجاه كوريا الشمالية
AP Korean Central News Agency/Korea News Service via AP
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نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤولين أمريكيين اثنين رفيعي المستوى أن إدارة البيت الأبيض تعترف بأن سياساتها تجاه كوريا الشمالية باءت بالفشل.

وأعرب أحد المسؤولين عن "خيبة أمله الشديدة" إزاء كوريا الشمالية التي تمضي قدما إلى الأمام بتطوير برامجها للأسلحة.

وأضاف أن بيونغ يانغ لم ترد على أي دعوات لمناقشة أي قضية في أي وقت بدون شروط مسبقة، وأطلقت صواريخ باليستية عابرة للقارات، وتستعد للتجربة النووية السابعة.

وأضاف: "من الواضح أنه لا تعجبهم سياستنا العامة".

وفي الوقت ذاته، أشار المسؤول إلى أنه تسنى للإدارة الأمريكية على الأقل تحسين العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان.

وأكد مسؤول آخر، أن الإدارة الأمريكية لم تحقق ما كانت ترغب فيه، قائلا إنه "أحيانا تعملون كل شيء بالطريقة الصحيحة التي تزيد من فرص النجاح إلى أكبر حد ممكن، وفي الوقت ذاته لا تصلون إلى ما تريدونه".

المصدر: "بوليتيكو"

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