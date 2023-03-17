دوديك: من المحتمل توقف الاتصالات مع السفارتين الأمريكية والبريطانية

قال ميلوراد دوديك، عضو هيئة رئاسة البوسنة والهرسك، إنه يجري حاليا تشكيل فريق سيجمع معلومات شاملة حول تصرفات الدبلوماسيين والسفارتين الأمريكية والبريطانية.

وأكد دوديك: "سنقرر الأسبوع المقبل وقف الاتصال بسفارتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

وبحسب قوله: "يجرى حاليا تشكيل فريق سيجمع معلومات شاملة حول تصرفات الدبلوماسيين والسفارتين الأمريكية والبريطانية، بشأن تدخلهما في الشؤون الداخلية للبوسنة والهرسك".

ونقلت قناة RTRS التلفزيونية عن بيان دوديك: "إننا مضطرون إلى تعليق جميع الاتصالات مع ممثلي سفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وسيعلق ممثلو الصرب على مستوى البوسنة والهرسك، وكذلك هيئة رئاسة البوسنة والهرسك، الاتصالات، بما في ذلك مجلس الوزراء والجمعية البرلمانية وجميع الأشخاص الآخرين الذين تم تعيينهم من قبل الصرب في المؤسسات المشتركة ".

وأكد دوديك أن "الحكومة ستتخذ مثل هذا القرار خلال الأسبوع المقبل، والبرلمان في أول جلسة عادية له، ما لم يتم اتخاذ قرار بعقد جلسة استثنائية للجمعية بشأن هذه القضية".

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المصدر: تاس