موسكو: بيان أوستن يظهر هوس واشنطن بالحرب الشاملة مع روسيا وعليها التفكير في عواقب أفعالها العدوانية

حثت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة بالتفكير في عواقب أفعالها العدوانية المتزايدة، المشحونة بمواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.

وقالت زاخاروفا ردا على بيان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حول زيادة عدد الدول المستعدة لتزويد كييف بدبابات ليوبارد، إن هذا يظهر هوس الولايات المتحدة بالحرب الشاملة مع روسيا.

وأضافت: "على واشنطن أن تفكر في عواقب أعمالها العدوانية المتزايدة المحفوفة بمواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا وتكرار فشل مذل للولايات المتحدة مثل فيتنام أو أفغانستان."

ووفقا لها، فإن تصريح أوستن حول زيادة عدد الدول المستعدة لتزويد كييف بدبابات ليوبارد يظهر هوس الولايات المتحدة بحرب شاملة مع روسيا.

المصدر: تاس