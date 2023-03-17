تفجير السفارة الإسرائيلية لدى الأرجنتين..تل أبيب تؤكد اتهامها إيران مجددا

قال وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين، في الذكرى الـ31 لتفجير السفارة الإسرائيلية بالأرجنتين (17 مارس 1992)، إن "إيران المسؤولة عنه، وهي تسبب الفوضى والإرهاب بالعالم اليوم".

وأوضح إيلي كوهين قائلا: "بعد 31 عاما من الهجوم العنيف على السفارة الإسرائيلية لدى الأرجنتين، ما زلنا نتذكر الضحايا، وتقع مسؤولية هذا الهجوم القاتل على عاتق حكومة آيات الله في إيران".

وأضاف: "حتى اليوم، لا تزال إيران دولة إرهابية تمول وتوجه الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم وتستمر في إلحاق الأذى بالمواطنين الذين يقاتلون من أجل الحرية، ويجب على المجتمع الدولي أن يبعث برسالة واضحة إلى الحكومة الإيرانية الإرهابية"، على حد قوله.

وأردف: "موظفو وزارة الخارجية بدولة إسرائيل يمثلون في 108 بعثات حول العالم، ولا يتعرض أي منهم للخطر على حياتهم أو على حياة عائلاتهم، وفي الذكرى الحادية والثلاثين للقصف..ننحني ونحتضن عائلات القتلى في الهجوم، بمن فيهم مبعوثو إسرائيل.. إليورا كرمون، وزحفة زهافي، ودافيد بن رفائيل وعلي بن زئيف..ونبارك ذكراهم".

وفي 17 مارس 1992، انفجرت قنبلة في السفارة الإسرائيلية لدى بوينس آيرس، مما أسفر عن مقتل 29 وإصابة 242 شخصا، وكان من بين القتلى أربعة دبلوماسيين إسرائيليين.

المصدر: "I24"