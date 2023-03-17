ضمن جولاته الخارجية.. نتنياهو يزور بريطانيا الأسبوع المقبل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة أن الأخير سيتوجه إلى لندن الأسبوع المقبل في زيارة رسمية.

وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء سيتوجه إلى لندن يوم الخميس وسيعود مساء السبت. دون أن يتم تقديم تفاصيل بشأن خططه أثناء وجوده في المملكة المتحدة. ولم يصدر تأكيد فوري من الجانب البريطاني.

يذكر أن هذه ستكون الرحلة الثالثة لنتنياهو إلى عاصمة أوروبية في غضون عدة أسابيع، بعد زيارته لبرلين هذا الأسبوع وإقامته في روما في نهاية الأسبوع الماضي.

وجاء الإعلان عن زيارته إلى لندن بعد يوم من عودة نتنياهو من برلين، حيث قوبل باحتجاجات ضد مساعي حكومته لإصلاح القضاء الإسرائيلي.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"