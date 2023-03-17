استطلاع للرأي يظهر تعاطف الديمقراطيين مع الفلسطينيين

أظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة "غالوب" أن الديمقراطيين في الولايات المتحدة، لأول مرة، أكثر ميلا للتعاطف مع الفلسطينيين أكثر من تعاطفهم مع الإسرائيليين.

وعندما سأل منظمو استطلاعات الرأي ، "في حالة الشرق الأوسط، هل تعاطفكم أكثر مع الإسرائيليين أم أكثر مع الفلسطينيين؟"، أجاب 49% من الديمقراطيين أنهم تعاطفوا أكثر مع الفلسطينيين و38٪ تعاطفوا أكثر مع الإسرائيليين، و 13٪ قالوا إنهم لا يتعاطفون مع أي منهما أو ليس لديهم رأي.

إلا أن تأييد الجانب الإسرائيلي من قبل الجمهوريين بقي قويا، حيث أظهر الاستطلاع أن التعاطف مع الإسرائيليين زاد 78%، و11% مع الفلسطينيين، و49٪ من المستقلين يتعاطفون مع الإسرائيليين و32٪ مع الفلسطينيين.

أما بشكل إجمالي، فإن 54% من الأمريكيين يتعاطفون مع الإسرائيليين و31% يتعاطفون مع الفلسطينيين.

وأظهرت نتائج الاستطلاع تأرجحا في التأييد للفلسطينيين خلال السنوات العشر الماضية، حيث كان 55٪ من الديمقراطيين قبل عقد أكثر تعاطفا مع إسرائيل و19٪ تعاطفوا أكثر مع الفلسطينيين.

المصدر: i24news