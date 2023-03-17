بريطانيا.. الحكومة تعلن بدء محادثات مكثفة مع اتحادات التعليم

اتفقت الحكومة البريطانية واتحادات التعليم على "محادثات مكثفة" حول رواتب المعلمين وظروف العمل وخفض عبء العمل، مع توقف أي الإضرابات مؤقتا لمدة أسبوعين.

وستشمل المحادثات عدة نقابات من بينها الاتحاد الوطني للتعليم (NEU)، الذي نفذ أعضاؤه إضرابا في وقت سابق من هذا الأسبوع. يأتي ذلك بعد أن توصلت النقابات الصحية والحكومة إلى اتفاق بشأن عرض الراتب النهائي بعد أسابيع من المحادثات وأشهر من الإضرابات.

وقال بيان مشترك صادر عن الحكومة ونقابات التعليم: "اتفقت الحكومة والنقابات العمالية في مجال التعليم، ورابطة المدارس والكليات، والرابطة الوطنية لمدراء المدارس، والاتحاد الوطني للتعليم، على الانتقال إلى فترة من المحادثات المكثفة. ستركز المحادثات على رواتب المعلمين وظروف العمل وخفض عبء العمل".

وأضاف البيان: "من أجل بدء المحادثات، ونأمل أن تتوصل إلى خاتمة ناجحة، أكد الاتحاد الوطني أنه سيخلق فترة من الهدوء لمدة أسبوعين قال خلالها إنه لن يتم الإعلان عن مواعيد أخرى للإضراب. سيجتمع وزير التعليم وجميع النقابات اليوم، لبدء محادثات مكثفة، والتي ستستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع".

المصدر: "الإندبندنت"