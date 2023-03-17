نائبة ألمانية: حادثة المسيرة الأمريكية تثبت مدى تورط الغرب في الصراع الأوكراني

قالت النائبة في البوندستاغ (البرلمان الألماني) سارة واجنكنخت، إن حادث المسيرة الأمريكية في البحر الأسود يدل على مدى عمق مشاركة وتورط الغرب بالأحداث في أوكرانيا.

وأضافت واجنكنخت في منشور عبر "تويتر"، "تظهر حادثة المسيرة مدى تورط الغرب بالفعل في الحرب في أوكرانيا. الآن تزود الولايات المتحدة أوكرانيا بالمعلومات الاستخبارية لاتخاذ قرارات عسكرية. متى سيتوقف هذا الجنون.. وتنتهج طرق الدبلوماسية؟".

Drohnenvorfall zeigt wie tief der Westen bereits in den Krieg in der #Ukraine verwickelt ist: Inzwischen liefern USA der Ukraine Aufklärungsdaten in Echtzeit für militärische Entscheidungen. Wann wird der Wahnsinn endlich gestoppt & auf Diplomatie gesetzt? https://t.co/IHrxYlQjm1 — Sahra Wagenknecht (@SWagenknecht) March 17, 2023

ودعت النائبة مرارا وتكرارا في السابق إلى زيادة الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام في أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 قد انتهكت حدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي فوق البحر الأسود، في 14 مارس الجاري، وكانت تتجه نحو الحدود الروسية، وتم إطلاق طائرات مقاتلة روسية إلى الجو لمعرفة طبيعة الجسم الدخيل. وبسب مناورة مفاجئة من جانب الطائرة فقدت ارتفاعها وسقطت في الماء. وشددت وزارة الدفاع الروسية على أن المقاتلات الروسية لم تتلامس مع الطائرة MQ-9 ولم تستخدم أي أسلحة محمولة جوا، وعادت بأمان إلى قاعدة طائراتها.

المصدر: RT