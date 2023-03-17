قائد القيادة المركزية الأمريكية يحذر من هجوم لـ"داعش خراسان" خلال 6 أشهر

حذر قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا، من أن تنظيم "داعش خراسان" قد يكون مستعدا "لاستهداف الأصول الأمريكية في الخارج في وقت مبكر من هذا الصيف".

وقال الجنرال كوريلا، في تصريح أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ إن "تنظيم داعش خراسان، الفرع الأفغاني لتنظيم "داعش" الإرهابي يزداد قوة في ظل حكم طالبان للبلاد"، متوقعا أن ينفذ هذا التنظيم "عملية خارجية ضد المصالح الأمريكية أو الغربية في أقل من ستة أشهر دون سابق إنذار".

وشدد على أنه "من الصعب عليهم تنفيذ هكذا هجوم في الداخل الأمريكي". ورفض كوريلا الإفصاح علنا ​​عن سبب تقييمه أن التنظيم سيكون مستعدا لتنفيذ هجوم خارج حدود أفغانستان، قائلا إنه سيبلغ المشرعين بأسبابه في جلسة مغلقة لاحقة.

وأضاف: "ترى الجماعات المتطرفة فرصة، ويزداد تنظيم داعش خراسان جرأة، ويسعى إلى توسيع صفوفه وإلهام الهجمات الممكنة والمباشرة في المنطقة وخارجها، بهدف نهائي هو ضرب الداخل الأمريكي".

المصدر: "نيويورك بوست"