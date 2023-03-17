عضو بمجلس النواب يدعو واشنطن للتركيز على حرب عصابات المخدرات بدل الصراع الأوكراني

قالت مارغوري تيلور غرين، عضو مجلس النواب الأمريكي، إن على الولايات المتحدة التركيز على الحرب مع عصابات المخدرات المكسيكية، وليس على الصراع الأوكراني.

وقالت النائبة في تغريدة عبر "تويتر": "كل ما نسمعه في واشنطن هو الحرب في أوكرانيا، الحرب في أوكرانيا.. لا أستمع إلى طبول الحرب الأجنبية. الحرب الوحيدة التي يتعين علينا خوضها هي ضد الكارتلات المكسيكية، لأنهم بالفعل في حالة حرب معنا، قتل الأمريكيين. كل يوم".

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All we hear in Washington is “war in Ukraine, war in Ukraine!” I’m not listening to the foreign war drums.



The only war we should be waging is against the Mexican cartels because they’re already at war with us, murdering Americans every single day. pic.twitter.com/dQGtSm1fIU — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) March 16, 2023

في أوائل شهر مارس الحالي، دعا السناتور الجمهوري ليندسي غراهام إلى تشريع من شأنه أن يوازن بين بعض عصابات المخدرات المكسيكية و"الجماعات الإرهابية الأجنبية".

بدوره، أشار عضو مجلس النواب الجمهوري دان كرينشو إلى أنه اقترح في يناير الماضي السماح باستخدام القوة العسكرية ضد عصابات المخدرات في المكسيك.

المصدر: تاس