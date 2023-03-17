سياسي فرنسي: باريس قد تبطئ تسليم كييف أسلحة ثقيلة

قال زعيم حزب "الوطنيون" اليميني، فلوريان فيليبو، إن السلطات الفرنسية قد "ترجئ" قرارها بشأن توريد الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا.

وقال فيليبو في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، إن "كل شيء ممكن. أعتقد أن هذا (تزويد أوكرانيا بالأسحة الثقيلة) أصبح مسألة صعبة بشكل متزايد بالنسبة للحكومة الفرنسية، حيث أن الفرنسيين، كما نرى من استطلاعات الرأي، يؤيدون بشكل متزايد المفاوضات ووقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا".

وأوضح السياسي الفرنسي أنه بالإضافة إلى ذلك فإنه لن يكون من السهل على الحكومة إرسال أسلحة وأموال إلى أوكرانيا بسبب الوضع الحالي في فرنسا مع إصلاح المعاشات التقاعدية وأزمة نظام الرعاية الصحية.

ووفقا له، فإن العديد من الفرنسيين يتساءلون بالفعل لماذا لا تملك الحكومة أموالا للمعاشات التقاعدية في بلادهم في الوقت الذي ترسل فيه الأموال والمساعدات العسكرية لكييف.

ورجح السياسي الفرنسي أن "تبطئ السلطات هذه المسألة، ولن يكون أمامها ببساطة أي خيار آخر ... الفرنسيون يجبرون السلطات على التوقف، وإرسال كميات أقل من الأسلحة والمال".

وفي وقت سابق قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا يستبعد إمكانية إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة ودبابات "لوكليرك" الثقيلة.

وفي فبراير الماضي وعدت فرنسا بإرسال دبابات "AMX-10RC" ذات العجلات إلى أوكرانيا، والتي لم يتم تسليمها بعد، و12 مدفعا إضافيا.

المصدر: نوفوستي