قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، إن واشنطن عملت على تهيئة الجيش الأوكراني منذ 8 سنوات من أجل توجيه ضربة لروسيا.

وأضاف ماكغريغور في فيديو على قناته الخاصة على موقع "يوتيوب": "لقد اتخذنا قرارا ببناء جيش أوكراني، كان الغرض منه إلحاق الضرر بروسيا، لقد أمضينا 8 سنوات في هذا الأمر، لكننا لم نفكر في عواقب أفعالنا."

وبحسب قوله، فإنهم في الولايات المتحدة كانوا يعتقدون أن روسيا هي مجرد "محطة وقود جيّدة التسليح"، ولكن اتضح عكس ما يتصورون.

كما لفت المستشار السابق إلى أن الجيش الروسي يمتلك منظومات دفاع جوي متطوّرة.

يشار إلى أنه في وقت سابق، قال ماكغريغور إن تطويق القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك سيطلق سلسلة من ردود الفعل في أوكرانيا ويؤدي إلى انهيار دفاع القوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: Lenta.ru