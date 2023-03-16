الحرس الثوري: دول عدة ترغب بشراء أسلحة من إيران

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي، أن دولا عدة تريد شراء أسلحة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وعلق العميد فدوي على الأنباء عن شراء مقاتلات "سوخوي 35" من روسيا لافتا إلى أنه وعلى ضوء العديد من الدول تتابع شراء الأسلحة من إيران، فان شراء هذه المقاتلات لا يشكل أهمية لطهران.

وكانت مجلة " نيويوزك" نشرت تقريرا استند حسب ادعائها إلى "صور من الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو"، قالت فيه إن قاعدة " عقاب 44" التابعة للقوة الجوية للجيش الإيراني تستعد لاستقبال مقاتلات "سوخوي 35".

المصدر: "فارس"