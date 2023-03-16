بوتين وعلييف يبحثان هاتفيا القضايا الأمنية في جنوب القوقاز

أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ناقشا عبر الهاتف إجراءات ضمان الأمن في جنوب القوقاز.

ووفقا لبيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف".

وأضاف البيان: "تم مناقشة التدابير العملية الهادفة إلى ضمان الأمن والاستقرار في جنوب القوقاز تماشيا مع الاتفاقات الثلاثية المعروفة جيدا بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا".

كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول تطوير النقل واللوجستيات والعلاقات الاقتصادية في المنطقة.

في وقت سابق الخميس، اتهم علييف أرمينيا بانتهاك بيان ثلاثي تم توقيعه في نوفمبر 2020ـ وعلى وجه الخصوص، حسب قوله فإن أرمينيا لم تسحب قواتها بالكامل من أراضي أذربيجان.

وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان يوم الخميس، إن أذربيجان تحاول إثارة تصعيد عسكري على طول خط التماس في قره باغ. كما أشار إلى أن الأزمة الإنسانية في قره باغ بسبب إغلاق أذربيجان لممر لاتشين لم تتحول إلى كارثة بفضل قوات حفظ السلام الروسية.

وتصاعد الوضع حول قره باغ في 27 سبتمبر 2020، عندما بدأت الأعمال العدائية الفعلية هناك، في ليلة 9-10 نوفمبر، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بيانا ثلاثيا، أتاح تحقيق وقف كامل للأعمال العدائية في منطقة الصراع.

ونص البيان على توقف الجانبين الأذربيجاني والأرميني في مواقعهما، وخضوع عدد من المناطق لسيطرة باكو، وتم نشر قوات حفظ السلام الروسية على طول خط التماس وفي ممر لاتشين.

المصدر: نوفوستي