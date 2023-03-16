البنتاغون: الولايات المتحدة لم تطالب روسيا باعتذار عن حادث الطائرة المسيرة

قال المتحدث باسم البنتاغون العميد باتريك رايدار أن الولايات المتحدة لم تطلب من الجانب الروسي اعتذارا لوقوع حادث الطائرة المسيرة التي سقطت في البحر الأسود.

جاء ذلك يوم الخميس في إحاطة قدمها السكرتير الصحفي للبنتاغون العميد في القوات الجوية باتريك رايدر.

وقال رايدر خلال إحاطة صحفية الخميس: "لا، لم نطلب اعتذارا. مهمتنا هي التأكيد بوضوح في السر والعلن أن الولايات المتحدة ستواصل الطيران والعمل في المجال الجوي الدولي ووفقا للقانون الدولي".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط مسيّرة أمريكية MQ-9 كانت متجهة نحو أجواء القرم في البحر الأسود وتحطمها بعد فقدانها ارتفاعها، وأن مقاتلتين روسيتين أقلعتا لاعتراضها ولم تسقطاها.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه في صباح يوم 14 مارس أنه تم رصد طائرة أمريكية مسيّرة MQ-9 متجهة نحو أجواء شبه جزيرة القرم الروسية.

وأشارت إلى أن المسيّرة لم تشغل أجهزة التعريف بها في انتهاك لمنطقة الحظر الجوي التي أعلنتها وزارة الدفاع الروسية فوق البحر الأسود، وتم إبلاغ جميع مستخدمي المجال الجوي الدولي بذلك وفقا للمعايير الدولية.

وأكدت أن مقاتلتين روسيتين حلقتا للتعرف على هوية الطائرة في منطقة الحظر المذكورة.

وتابعت الوزارة أنه نتيجة لمناورة حادة في حوالي الساعة 9.30 بتوقيت موسكو، فقدت MQ-9 ارتفاعها واصطدمت بسطح الماء.

وشددت على أن المقاتلتين الروسيتين لم تصدما المسيرة الأمريكية، ولم تستخدما ذخائرهما وعادتا بسلام إلى قاعدتهما.

المصدر: تاس