الولايات المتحدة تبيع صواريخ "توماهوك" لأستراليا بقيمة 895 مليون دولار

اعلنت وكالة التعاون الأمني التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع صواريخ توماهوك المجنحة لاستراليا، بالإضافة لأنظمة أخرى مقابل 895 مليون دولار

وفقا لبيان الوكالة: "وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع ذخيرة "توماهوك" و"بلوك" والمعدات ذات الصلة للسلطات الأسترالية مقابل قرابة 895 مليون دولار".

وفقا للجانب الأمريكي، كانبيرا كانت في السابق قد طلبت إذنا بشراء 220 صاروخا من هذا النوع من الولايات المتحدة، بالإضافة لأنظمة أخرى.

يشار إلى أن وكالة التعاون الأمني التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، هي المسؤولة عن توريد المعدات العسكرية والأسلحة للخارج بموجب عقود حكومية دولية

المصدر: تاس