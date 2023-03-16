البيت الأبيض: المساعدات إلى أوكرانيا مؤمنة حتى سبتمبر مع نهاية السنة المالية الحالية

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن إدارة الرئيس جو بايدن تمتلك الموارد المالية اللازمة لمساعدة أوكرانيا حتى نهاية سبتمبر مع نهاية السنة المالية الحالية في البلاد.

وقامت جان بيير بتسمية شروط تقديم المساعدة من قبل الولايات المتحدة إلى كييف، وأكدت "نعتقد أن لدينا الموارد اللازمة قبل نهاية هذه السنة المالية".

وبيّنت متحدثة البيت الأبيض أن الإدارة الحالية تحظى بدعم في الكونغرس من الديمقراطيين والجمهوريين.

وأشارت المتحدثة إلى أن البيت الأبيض "سيواصل رفع ضرورات المسألة إلى موارد إضافية".

هذا وفي وقت سابق، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

المصدر: Lenta.ru