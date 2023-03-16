سلوتسكي: الطائرات البولندية التي سيتم تسليمها لأوكرانيا أهداف مشروعة للقوات الروسية

صرح رئيس لجنة "الدوما" الروسي، ليونيد سلوتسكي، بأن طائرات "ميغ-29" البولندية والتي سيتم تسليمها إلى كييف، أصبحت بالفعل أهدافا مشروعة للقوات الجوفضائية الروسية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس البولندي أندريه دودا إن أوكرانيا ستتسلم أول أربع طائرات مقاتلة من طراز "ميغ-29" من وارسو في الأيام المقبلة.

وكتب سلوتسكي في قناته على "تيليغرام": "حسنا، بقراره، قلل دودا من عمر خدمة طائرات ميغ.. لم يتبق لهم سنوات للطيران، ولكن بضعة أشهر- لقد أصبحت بالفعل أهدافا مشروعة للقوات الجوفضائية الروسية"، في الوقت نفسه، أشار البرلماني إلى أن هذه الطائرات قديمة الطراز.

وأضاف: "ولكن هناك عاملا آخر: وارسو، التي تدعي الخوف الأوروبي من روسيا، تتوقع على ما يبدو أن واشنطن وبروكسل ستفككان بشكل صحيح إشاراتها السياسية المموهة، وتلغي رفض توريد طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا.. خلاف ذلك، لماذا يتخذ البولنديون إجراء عاما كبيرا من قرار كان حتى في كييف متشككا فيه".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

كما صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، وأشار دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي