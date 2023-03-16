القاهرة ولندن تجريان مشاورات مشتركة حول "تهديد وجودي لمصر"

عقد الجانبان المصري والبريطاني جولة مشاورات ثنائية حول الموضوعات الإفريقية وتركزت على جهود حفظ استقرار القارة، وتم استعراض رؤية مصر إزاء سد النهضة وجمود المفاوضات من جانب إثيوبيا.

وترأس المناقشات التي جرت في مقر الخارجية المصرية من الجانب المصري، السفير محمد البدري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، والسفير سيمون ماستارد، مدير إدارة إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية والوفد المرافق له. بحسب بيان الخارجية المصرية.

وتأتي هذه الجولة في إطار التواصل والتنسيق بين الجانبين المصري والبريطاني حول المسائل والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وقد ضمّت المشاورات مشاركة واسعة من قطاعات الوزارة المعنية بالشأن الإفريقي والجوانب المتعلقة بالتعاون والتنمية في القارة.

إلى ذلك، ركزت النقاشات أيضا على عدد من القضايا الهامة التي تقع محل اهتمام الجانبين في إفريقيا وجهود حفظ استقرارها، حيث تم تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن قضايا إدارة المياه، وأكد الجانب المصري على ما تمثله قضية "سد النهضة" من أولوية وجودية تمس حياة الشعب المصري بأكمله.

المصدر: وزارة الخارجية المصرية