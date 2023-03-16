وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد المسؤول عن عملية مجدو

زار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الخميس، الحدود الشمالية مع لبنان، وتوعد من يقف وراء عملية التفجير ببلدة مجدو، التي جرت يوم الاثنين الماضي وأدت إلى إصابة إسرائيلي.

وقال غالانت إن "عملية مجدو مركبة ومعقدة وذات خيوط عديدة لكننا سنصل إلى جميع التفاصيل"، مشددا على "أننا سنجد الطريقة المناسبة للرد".

وكشف أنه "تم منع عملية كبيرة وصعبة تحمل في طياتها ضررا كبيرا".

وكشف الجيش الإسرائيلي يوم أمس الأربعاء، أن "منفذ تفجير لغم كبير عند مفترق مجدو قرب مدينة حيفا، هو شخص تسلل من لبنان إلى إسرائيل، وبعد تفجير اللغم عاد إلى منطقة الحدود حاملا حزاما ناسفا، وهناك قتله الجيش الإسرائيلي، واحتجز جثته".

المصدر: RT