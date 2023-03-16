راسموسن يصف ترشح ترامب للرئاسة بالـ"كارثة الجيوسياسية"

قال الأمين العام السابق لحلف "الناتو"، أندرس فوغ راسموسن، إن فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024 سيكون "كارثة جيوسياسية".

وقال راسموسن، الذي قاد "الناتو" لخمس سنوات بعد أن شغل منصب رئيس وزراء الدنمارك لأكثر من ثماني سنوات، إن "فوز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري سيؤدي إلى تآكل الدعم الجمهوري للولايات المتحدة لمواصلة مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا"، مضيفا: "أسميها كارثة جيوسياسية إذا تم ترشيح ترامب، لأن تأثيره سيكون مدمرا".

وأشار راسموسن إلى أن استطلاعات الرأي أظهرت "ضعفا" في دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، وأن ترشيح ترامب قد يسرع ذلك، معتبرا أن "مجرد حقيقة أن تفكيره يروق لشريحة معينة من الجمهور الأمريكي، سوف يدفع بالسياسة الأمريكية في الاتجاه الخاطئ".

وأعرب عن أمله بأن "يعمل الحزب الجمهوري على ترشيح شخص أكثر ارتباطا بالقيادة الأمريكية العالمية من ترامب وداعميه".

المصدر: The Hill