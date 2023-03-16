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وسائل إعلام إسرائيلية: "حزب الله" يوجه أضواء ليزر نحو سكان مستعمرة المطلة (فيديو)

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وسائل إعلام إسرائيلية:
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عناصر من "حزب الله" اللبناني يضايقون السكان في شمال إسرائيل من خلال توجيه أضواء ليزر باتجاه المنازل ومراكز الجيش.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن "نشطاء حزب الله كانوا يوجهون أشعة الليزر إلى بلدة المطلة الحدودية الإسرائيلية لفترة من الوقت، مستهدفين السائقين والأشخاص الذين يسيرون في الخارج، بالإضافة إلى المنازل. وتم تقديم شكاوى عديدة حول الموضوع".

وذكرت أن "السكان اشتكوا أيضا من انفجارات مدوية وإلقاء مياه عادمة بالقرب من الحدود"، مشيرة إلى أن "المجلس المحلي أخذ الأمر مع الجيش وأثير مع وحدات المراقبة التابعة للأمم المتحدة التي تقوم بدوريات في المنطقة، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء".

وأفادت بأنه في النهاية، قرر الجيش الإسرائيلي التعامل مع هذه القضية من تلقاء نفسه وبدأ بإلقاء قنابل كريهة الرائحة على مشغلي الليزر، مما أدى على ما يبدو إلى إنهاء تصرفاتهم الغريبة.

في مقطع فيديو بثته الشبكة، يمكن رؤية شخصين بجوار سيارة يبدو أنهما يوجهان شعاع ليزر من لبنان إلى إسرائيل. بعد لحظات، يسقط جسم من السماء ليهبط بالقرب منهم، ويدخل بعدها الشخصان السيارة على الفور ويبتعدان.

بدورها، نشرت وسائل إعلامية فيديو من الجانب اللبناني قالت إنه لـ"الليزر الأخضر".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT

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