الأسد يعلق على مشاركة متطوعين من سوريا في منطقة العمليات الخاصة في أوكرانيا

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن المشاركين في منطقة العمليات الخاصة إلى جانب الجيش الروسي، هم متطوعون وليسوا من قبل الحكومة السورية.

وأضاف الأسد في مقابلة لوكالة "نوفوستي": "إذا ذهب متطوعون (من سوريا) إلى هناك، فعندئذ ليس من قبل الحكومة السورية، سيلجأون مباشرة إلى تلك الهيئات الروسية التي تتعامل مع هذه القضية، ولن يكون لدينا دراية بذلك".

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في سياق متصل أعرب الأسد، خلال لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين أمس الأربعاء، عن دعم سوريا لروسيا في عمليتها العسكرية بأوكرانيا ووقوفها مع روسيا ضد النازية.

المصدر: نوفوستي