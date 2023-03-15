نصح المحارب القديم في الجيش الأمريكي، نوكتيس درايفن، رفاقه بعدم الانجرار إلى النزاع الأوكراني إلى جانب قوات كييف.

وكتب في تغريدة له على "تويتر": "زملائي المحاربين الأمريكيين، يرجى تفهم أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا ليس كأفغانستان أو العراق، إنكم لن تقاتلوا ضد مدنيين غير مدربين وعديمي الحماس وذوي تمويل ضعيف، الروس مدربون ومجهزون جيدا ".

وأشار إلى أن "الجيش الروسي مدرب ومهني في أحسن الأحوال، هم متساوون معنا، وفي أسوأ الأحوال، هم متفوقون على قواتنا المسلحة".

وحث زملاءه على ألا يصبحوا مرتزقة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حيث ينتظرهم "درس واقعي وسوف يموتون من أجل مصالح السياسيين والعولمة والشركات الغربية".

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المصدر: لينتا.رو