شويغو يحذر من مخاطر التصعيد نتيجة تحليق المسيّرات الأمريكية قرب القرم

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، لنظيره الأمريكي لويد أوستن، أن تحليق المسيّرات الأمريكية قبالة شبه جزيرة القرم الروسية، يخلق ظروفا للتصعيد في البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "تم الإشارة خلال المحادثة، إلى أن تحليق الطائرات الاستراتيجية الأمريكية بدون طيار قبالة شبه جزيرة القرم يحمل طبيعة استفزازية، مما يخلق ظروفا مسبقة لتصعيد الوضع في منطقة البحر الأسود".

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وأضافت الوزارة أن "روسيا لا تريد مثل هذا التطور للأحداث، لكنها ستواصل الرد بشكل متناسب على كل الاستفزازات".

وأشارت إلى أنه يجب أن تتصرف القوى النووية الكبرى بأكبر قدر ممكن من المسؤولية، بما في ذلك الحفاظ على قنوات الاتصال العسكرية لبحث أي أزمات.

أعلنت الوزارة في وقت سابق أنه بمبادرة أمريكية، بحث شويغو مع نظيره الأمريكي في اتصال هاتفي اليوم، سقوط المسيّرة الأمريكية في البحر الأسود.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن الطائرة المسيرة تحطمت بعد "اعتراض غير مهني لها" من قبل مقاتلة روسية فوق البحر الأسود، واستدعت واشنطن السفير الروسي على خلفية الحادث.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة الأمريكية تحطمت نتيجة مناورة حادة أدت لفقدانها ارتفاعها وسقوطها، وأن المقاتلتين الروسيتين اللتين حلقتا لاعتراضها لم تطلقا النار عليها، ولم تصطدم أي منهما بها.

المصدر: نوفوستي