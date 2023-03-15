نتنياهو يلتقي كبار قادة "أيباك" ويؤكد أن إسرائيل صغيرة وتحتاج بالتأكيد إلى تحالفات (صورة)

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعضاء مجلس إدارة لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "أيباك" AIPAC.

وفي بداية تصريحاته، شكر رئيس الوزراء نتنياهو مديري "أيباك" على نشاطهم ودعمهم لإسرائيل، ولتعزيز الروابط بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء: "القوى العظمى تحتاج إلى تحالفات.. لذا فإن دولة صغيرة مثل إسرائيل تحتاج بالتأكيد إلى تحالفات".

وفيما يتعلق بإيران، صرح نتنياهو بأن على إسرائيل والولايات المتحدة إلى جانب دول أخرى، منع طهران من الحصول على أسلحة نووية.

وأوضح خلال اللقاء أنه يعمل على توسيع دائرة السلام مع دول عربية إضافية.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية