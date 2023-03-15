 
مباشر

تركيا.. اعتقال ضابط كبير في الشرطة سرق مجوهرات من تحت أنقاض الزلزال

أخبار العالم

تركيا.. اعتقال ضابط كبير في الشرطة سرق مجوهرات من تحت أنقاض الزلزال
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uxrx

أوقفت قوات الأمن في تركيا معاون قائد شرطة مدينة هاطاي جنوب شرق البلاد، بتهمة سرقة مجوهرات من تحت أنقاض الزلزال الذي ضرب المنطقة في فبراير الماضي.

 

واشتبهت قوات الأمن التي تتولى تأمين المنطقة ببلدية أنطاكيا في مساعد لقائد شرطة في مديرية أمن سقاريا، و حارس الأحياء والأسواق بمديرية أمن إسطنبول.

وتمكنت قوات الأمن من مصادرة حقيبة كانت بحوزتهما بحيث عثرت فيها العديد من القطع الثمينة من بينها مجوهرات وهواتف، محمولة وأجهزة الكترونية مختلفة، وعملات نقدية مختلفة.

وصادرت قوات الأمن المتعلقات الثمينة التي تم سرقتها، واعتقلت كل من المشتبه بهما.

إقرأ المزيد
اعتقال رجل في تركيا حاول خطف طفل ناج من الزلزال
اعتقال رجل في تركيا حاول خطف طفل ناج من الزلزال

المصدر: صحيفة زمان 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا