الخارجية الأمريكية: روسيا ربما لم تتعمد إسقاط المسيرة ونحن أجبرنا على إسقاطها

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن روسيا ربما لم تتعمّد إسقاط الطائرة الأمريكية بدون طيار فوق البحر الأسود أمس الثلاثاء.

وأضاف: "التفسير الأكثر منطقية في الوقت الحالي هو أن هذه الإجراءات كانت على الأرجح غير مقصودة، وربما كانت نتيجة للافتقار إلى الاحترافي لدى أحد الطيارين الروس، لكن هذا لا يهم في النهاية، ما يهم هو ما حدث، حيث أجبرتنا الطائرة الروسية على إسقاط المسيّرة".

وأصدرت القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية في وقت سابق بيانا زعمت فيه أن "طائرة روسية من طراز Su-27 اصطدمت فوق البحر الأسود بطائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 سقطت جراء ذلك في المياه الدولية، وأنه تم إطلاع الرئيس جو بادين على الحادث".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية سقوط مسيّرة أمريكية كانت متجهة نحو أجواء القرم في البحر الأسود وتحطمها، وأن مقاتلتين روسيتين أقلعتا لاعتراضها ولم تسقطاها.

وأشارت إلى أن المسيّرة لم تشغل أجهزة التعريف بها في انتهاك لمنطقة الحظر الجوي التي أعلنتها وزارة الدفاع الروسية فوق البحر الأسود، وتم إبلاغ جميع مستخدمي المجال الجوي الدولي بذلك وفقا للمعايير الدولية.

وتابعت الوزارة أنه نتيجة لمناورة حادة في حوالي الساعة 9:30 بتوقيت موسكو، فقدت MQ-9 ارتفاعها واصطدمت بسطح الماء.

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المصدر: تاس