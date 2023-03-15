غوتيريش يدعو موسكو وواشنطن لتجنب التصعيد بعد سقوط المسيّرة الأمريكية

أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الأخير يدعو واشنطن وموسكو إلى الحوار وتجنب التصعيد، بعد سقوط المسيّرة الأمريكية في البحر الأسود.

وقال دوجاريك: "ليس لدينا أي معلومات عما حدث بالضبط. المعلومات الوحيدة التي لدينا هي من وسائل الإعلام. سيكون رد فعل الأمين العام للأمم المتحدة هو ما تتوقعوه: سيدعو للحوار وتجنب أي تصعيد".

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وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن الطائرة المسيرة تحطمت بعد "اعتراض غير مهني لها" من قبل مقاتلة روسية فوق البحر الأسود، واستدعت واشنطن السفير الروسي على خلفية الحادث.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة الأمريكية تحطمت نتيجة مناورة حادة أدت لفقدانها ارتفاعها وسقوطها، وأن المقاتلتين الروسيتين اللتين حلقتا لاعتراضها لم تطلقا النار عليها، ولم تصطدم أي منهما بها.

المصدر: نوفوستي