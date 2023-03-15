أكار يعلق على إمكانية السماح للسفن الحربية الأمريكية بدخول البحر الأسود

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في تعليقه على إمكانية فتح البوسفور أمام البحرية الأمريكية للبحث عن الطائرة المسيرة التي سقطت أمس في البحر الأسود، أن أنقرة تؤيد الحل السلمي.

وقال أكار: "نحن نراقب القضية عن كثب. ونجري اتصالات مختلفة، بما في ذلك بين الهياكل في تركيا نفسها. نحن نسعى جاهدين لإيجاد حل معقول ومنطقي مع الشركاء من الولايات المتحدة. ونحن نؤيد مخرجا سلميا للوضع".

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وردا على سؤال حول ما إذا كانت أنقرة ستسمح للسفن الحربية الأمريكية بدخول البحر الأسود، قال أكار: "وزارة الخارجية ووزارة الدفاع تواصلان العمل، وتتفاعلان أيضا مع الإدارة الرئاسية وستتضح الخطوات التالية في المستقبل القريب".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن الطائرة المسيرة تحطمت بعد "اعتراض غير مهني لها" من قبل مقاتلة روسية فوق البحر الأسود، واستدعت واشنطن السفير الروسي على خلفية الحادث.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة الأمريكية تحطمت نتيجة مناورة حادة أدت لفقدانها ارتفاعها وسقوطها، وأن المقاتلتين الروسيتين اللتين حلقتا لاعتراضها لم تطلقا النار عليها، ولم تصطدم أي منهما بها.

المصدر: نوفوستي