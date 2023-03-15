مصدر: قطر تحتضن مباحثات أمريكية إيرانية لتبادل السجناء

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مفوض حقوق السجناء في الخارج روجر كارستينس، يجري مشاورات في قطر حول تحرير السجناء الأمريكيين في إيران.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيانها أن كارستينس، سيزور الدوحة في الفترة من 13 إلى 16 مارس، وسيلقي كلمة في "مؤتمر الأمن العالمي".

وأضاف البيان، أنه من المتوقع أيضا أن يتشاور مع "ممثلين وأصحاب المصلحة" حول حل القضايا المتعلقة بالأمريكيين المحتجزين في أنحاء العالم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قبل أيام أن ادعاء السلطات الإيرانية بشأن اتفاق تبادل السجناء مع الأمريكيين "كذبة قاسية".

وأشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في وقت سابق، إلى "التوصل الى اتفاق إنساني مع واشنطن حول تبادل السجناء، وإذا استمر كل شيء على ما يرام من قبل الجانب الأميركي، سنشهد تبادلا للسجناء خلال الفترة القادمة".

وترتبط هذه الزيارة، حسب العديد من الخبراء الدوليين، بجهود أمريكا لتبادل السجناء مع إيران رغم رفض الحكومة الأمريكية إجراء مشاورات مع إيران لتبادل السجناء في مواقفها الرسمية.

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المصدر: قناة العالم