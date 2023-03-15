 
مباشر

لواء مصري سابق يتحدث عن تحول بوتين لقائد أسطوري

أخبار العالم

لواء مصري سابق يتحدث عن تحول بوتين لقائد أسطوري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uxoy

تحدث قائد الأمن المركزى الأسبق في مصر، ماجد مصطفى نوح، عن فشل الغرب في تصدير فكرة شيطنة روسيا وبوتين، وكيف انقلب السحر على الساحر.

إقرأ المزيد
لواء مصري يتحدث عن
لواء مصري يتحدث عن "جثة تدخن سيجارة"

وأوضح اللواء السابق أن "حرب أوكرانيا وكمية التضليل وشيطنة فلاديمير بوتين أدت إلى صنع قائد أسطوري ملهم يحارب باسم كل الشعوب المقهورة الكاره للغرب وأمريكا بسبب ما يفعلوه في السعي لخراب العالم".

وأشار إلى أن "دعاية الغرب أدت إلى صنع شخصية كارزمية أمثال جمال عبد الناصر، نهرو، تيتو، ويتمني كل العالم النامي أن تنهزم أوكرانيا حتى تنهزم أوروبا وتفقد أمريكا القدرة على البلطجة".

وتابع: "العالم كله فيما عدا أوروبا وأمريكا ينتظر نهاية الحرب ليعلن المخفي في قلوب شعوبها وخاصة إفريقيا".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا