لواء مصري سابق يتحدث عن تحول بوتين لقائد أسطوري

تحدث قائد الأمن المركزى الأسبق في مصر، ماجد مصطفى نوح، عن فشل الغرب في تصدير فكرة شيطنة روسيا وبوتين، وكيف انقلب السحر على الساحر.

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وأوضح اللواء السابق أن "حرب أوكرانيا وكمية التضليل وشيطنة فلاديمير بوتين أدت إلى صنع قائد أسطوري ملهم يحارب باسم كل الشعوب المقهورة الكاره للغرب وأمريكا بسبب ما يفعلوه في السعي لخراب العالم".

وأشار إلى أن "دعاية الغرب أدت إلى صنع شخصية كارزمية أمثال جمال عبد الناصر، نهرو، تيتو، ويتمني كل العالم النامي أن تنهزم أوكرانيا حتى تنهزم أوروبا وتفقد أمريكا القدرة على البلطجة".

وتابع: "العالم كله فيما عدا أوروبا وأمريكا ينتظر نهاية الحرب ليعلن المخفي في قلوب شعوبها وخاصة إفريقيا".

المصدر: RT